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Балябин Андрей Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Балябин Андрей Павлович
Фамилия
Балябин
Имя
Андрей
Отчество
Павлович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Волокитиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 4.

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