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Арфин Яков Еремеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Арфин Яков Еремеевич
Фамилия
Арфин
Имя
Яков
Отчество
Еремеевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Рубцы
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 4.

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