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Серебряков Михаил Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Серебряков Михаил Васильевич
Фамилия
Серебряков
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Адрес
Солигалич
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 28.

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