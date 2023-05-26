Чалеев Орест Орестович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧалеев Орест Орестович

Чалеев Орест Орестович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чалеев Орест Орестович
Фамилия
Чалеев
Имя
Орест
Отчество
Орестович
Занятие
секретарь полицейского управления
Адрес
Солигалич
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 25.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.