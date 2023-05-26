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Суворов Семен Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Суворов Семен Семенович
Фамилия
Суворов
Имя
Семен
Отчество
Семенович
Сословие
духовенство
Занятие
священник, законоучитель
Адрес
Солигалич
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 23.

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