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Старков Александр Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Старков Александр Васильевич
Фамилия
Старков
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Занятие
врач земской больницы
Адрес
Солигалич
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 22.

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