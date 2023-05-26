Софронов Геннадий Евменьевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Софронов Геннадий Евменьевич
- Фамилия
- Софронов
- Имя
- Геннадий
- Отчество
- Евменьевич
- Занятие
- писец уездного съезда
- Адрес
- Солигалич
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 20.
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