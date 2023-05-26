Софронов Геннадий Евменьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофронов Геннадий Евменьевич

Софронов Геннадий Евменьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Софронов Геннадий Евменьевич
Фамилия
Софронов
Имя
Геннадий
Отчество
Евменьевич
Занятие
писец уездного съезда
Адрес
Солигалич
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 20.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.