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Рождественский Николай Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рождественский Николай Васильевич
Фамилия
Рождественский
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Занятие
уездный чиновник окружного суда
Адрес
Солигалич
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 18.

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