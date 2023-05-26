Прокошев Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокошев Василий Александрович

Прокошев Василий Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Прокошев Василий Александрович
Фамилия
Прокошев
Имя
Василий
Отчество
Александрович
Сословие
духовенство
Занятие
священник, пенсионер
Адрес
Солигалич
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 17.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.