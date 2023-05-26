Песков Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПесков Константин Петрович

Песков Константин Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Песков Константин Петрович
Фамилия
Песков
Имя
Константин
Отчество
Петрович
Сословие
духовенство
Занятие
священник, законоучитель
Адрес
Солигалич
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 16.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.