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Осипов Михаил Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Осипов Михаил Иванович
Фамилия
Осипов
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Занятие
писец городской управы
Адрес
Солигалич
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 15.

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