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Меленков Михаил Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Меленков Михаил Дмитриевич
Фамилия
Меленков
Имя
Михаил
Отчество
Дмитриевич
Занятие
столоначальник полицейского управления
Адрес
Солигалич
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 15.

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