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Лебедев Петр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лебедев Петр Иванович
Фамилия
Лебедев
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Занятие
писарь земской управы
Адрес
Солигалич
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 13.

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