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Душеин Степан Ефимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Душеин Степан Ефимович
Фамилия
Душеин
Имя
Степан
Отчество
Ефимович
Занятие
начальник почтового отделения
Адрес
Солигалич
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 7.

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