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Яблочков Алексей Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Яблочков Алексей Алексеевич
Фамилия
Яблочков
Имя
Алексей
Отчество
Алексеевич
Занятие
сборщик казенных денег
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 31.

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