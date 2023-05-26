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Шабаров Павел Ефимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шабаров Павел Ефимович
Фамилия
Шабаров
Имя
Павел
Отчество
Ефимович
Занятие
присяжный поверенный, по доверенности матери
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 30.

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