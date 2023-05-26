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Ширяев Владимир Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ширяев Владимир Павлович
Фамилия
Ширяев
Имя
Владимир
Отчество
Павлович
Занятие
инспектор народных училищ, пенсионер
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 30.

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