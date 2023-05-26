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Шахров Владимир Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шахров Владимир Павлович
Фамилия
Шахров
Имя
Владимир
Отчество
Павлович
Занятие
земский начальник
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 29.

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