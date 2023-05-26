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Шлеймер Николай Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шлеймер Николай Алексеевич
Фамилия
Шлеймер
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Занятие
помощник провизора земской аптеки
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 29.

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