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Чиркин Василий Константинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чиркин Василий Константинович
Фамилия
Чиркин
Имя
Василий
Отчество
Константинович
Занятие
смотритель земской больницы
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 28.

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