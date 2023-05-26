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Успенский Николай Флегонтович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Успенский Николай Флегонтович
Фамилия
Успенский
Имя
Николай
Отчество
Флегонтович
Занятие
уездный член Окружного суда
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 26.

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