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Снежневский Петр Львович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Снежневский Петр Львович
Фамилия
Снежневский
Имя
Петр
Отчество
Львович
Занятие
смотритель тюрьмы
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 24.

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