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Сорокин Михаил Никанорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сорокин Михаил Никанорович
Фамилия
Сорокин
Имя
Михаил
Отчество
Никанорович
Занятие
секретарь уездного съезда
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 23.

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