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Рожин Александр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рожин Александр Иванович
Фамилия
Рожин
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Занятие
секретарь городской управы
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 21.

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