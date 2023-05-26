Пигуренко Михаил Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПигуренко Михаил Назарович

Пигуренко Михаил Назарович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пигуренко Михаил Назарович
Фамилия
Пигуренко
Имя
Михаил
Отчество
Назарович
Занятие
помощник п.инспектора
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 19.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.