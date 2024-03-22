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Заботин Андрей Кондратьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Заботин Андрей Кондратьевич
Фамилия
Заботин
Имя
Андрей
Отчество
Кондратьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Костромской уезд, Бычихинская волость, Починок
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 29.

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