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Зубов Алексей Никифорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зубов Алексей Никифорович
Фамилия
Зубов
Имя
Алексей
Отчество
Никифорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Костромской уезд, Шунгенская волость, Казанка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 28.

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