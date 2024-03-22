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Жеребцов Матвей Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Жеребцов Матвей Иванович
Фамилия
Жеребцов
Имя
Матвей
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Костромской уезд, Ильинская волость, Лыщево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 27.

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