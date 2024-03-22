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Жаров Иван Илларионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Жаров Иван Илларионович
Фамилия
Жаров
Имя
Иван
Отчество
Илларионович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Костромской уезд, Красносельская волость, Красное
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 27.

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