Желтов Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелтов Константин Иванович

Желтов Константин Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Желтов Константин Иванович
Фамилия
Желтов
Имя
Константин
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Костромской уезд, Апраксинская волость, Бурово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 27.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close