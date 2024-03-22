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Ерастов Андрей

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ерастов Андрей
Фамилия
Ерастов
Имя
Андрей
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Костромской уезд, Башутинкая волость, Терехово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 26.

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