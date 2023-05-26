Говорков Сергей Гаврилович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Говорков Сергей Гаврилович
- Фамилия
- Говорков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Гаврилович
- Адрес
- Кологрив
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №78. С. 6.
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