Богданов Геннадий Петрович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Богданов Геннадий Петрович
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Геннадий
- Отчество
- Петрович
- Адрес
- Кологрив
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №78. С. 2.
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