Лукичев Матвей Дмитриевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Лукичев Матвей Дмитриевич
- Фамилия
- Лукичев
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Дмитриевич
- Адрес
- Унженская волость, Опалихино
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №76. С. 34.
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