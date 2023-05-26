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Горский Михаил Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Горский Михаил Иванович
Фамилия
Горский
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Сословие
духовенство
Занятие
настоятель Вознесенской ц.
Адрес
Цыкино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №76. С. 15.

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