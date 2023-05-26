Веретенников Егор Парфентьевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Веретенников Егор Парфентьевич
- Фамилия
- Веретенников
- Имя
- Егор
- Отчество
- Парфентьевич
- Адрес
- Словинская волость, Антипино
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №76. С. 12.
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