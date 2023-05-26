Баранов Александр Иванович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Баранов Александр Иванович
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Адрес
- Чудская волость, Владимирское
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №76. С. 11.
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