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Благонравов Рафаил Ипполитович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Благонравов Рафаил Ипполитович
Фамилия
Благонравов
Имя
Рафаил
Отчество
Ипполитович
Сословие
духовенство
Занятие
настоятель Успенской церкви
Адрес
Лежнево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №76. С. 9.

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