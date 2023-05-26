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Наумов Никифор Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Наумов Никифор Григорьевич
Фамилия
Наумов
Имя
Никифор
Отчество
Григорьевич
Сословие
мещане
Адрес
Нижний Новгород
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №76. С. 4.

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