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Бахтин Никанор Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бахтин Никанор Дмитриевич
Фамилия
Бахтин
Имя
Никанор
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Немденская волость, Селищи
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №76. С. 3.

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