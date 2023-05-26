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Шелутинский Павел Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шелутинский Павел Иванович
Фамилия
Шелутинский
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Успенской ц., 28 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Межи
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 91.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1877
Неизвестно
Добрица, Лухский муниципальный район, Ивановская область
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