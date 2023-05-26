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Шепелев Алексей Евдокимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шепелев Алексей Евдокимович
Фамилия
Шепелев
Имя
Алексей
Отчество
Евдокимович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Казанской ц., 52 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Кощеево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 91.

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