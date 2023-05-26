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Трихинский Иоанн Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Трихинский Иоанн Федорович
Фамилия
Трихинский
Имя
Иоанн
Отчество
Федорович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Успенской ц., 46 лет,
Адрес
Никольское Горицких
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 91.

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