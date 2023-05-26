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Спасский Михаил Васильевч

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Спасский Михаил Васильевч
Фамилия
Спасский
Имя
Михаил
Отчество
Васильевч
Сословие
духовенство
Занятие
священник Преображенской ц., 28 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Спас Шиповых
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 90.

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