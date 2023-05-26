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Сокольский Николай Иоаннович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сокольский Николай Иоаннович
Фамилия
Сокольский
Имя
Николай
Отчество
Иоаннович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Флоро-Лавровской ц., 59 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Флоровский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 90.

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