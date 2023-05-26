Разумовский Павел Варфеоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазумовский Павел Варфеоломеевич

Разумовский Павел Варфеоломеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Разумовский Павел Варфеоломеевич
Фамилия
Разумовский
Имя
Павел
Отчество
Варфеоломеевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Николаевской ц., 34 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Яковлевское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 90.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close