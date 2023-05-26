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Потапов Василий Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Потапов Василий Николаевич
Фамилия
Потапов
Имя
Василий
Отчество
Николаевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Успенской ц., 35 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Иваново Скрябиных
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 89.

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