Перовский Павел Иванович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Перовский Павел Иванович
- Фамилия
- Перовский
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванович
- Сословие
- духовенство
- Занятие
- священник Преображенской ц., 47 лет,
- Адрес
- Костромская губерния, Нерехтский уезд, Денисовское
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 89.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1857
После 1917