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Перовский Павел Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Перовский Павел Иванович
Фамилия
Перовский
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Преображенской ц., 47 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Денисовское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 89.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1857
После 1917
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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