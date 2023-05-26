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Орфаницкий Александр Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Орфаницкий Александр Александрович
Фамилия
Орфаницкий
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Петропавловской ц., 36 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Стрелка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 89.

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