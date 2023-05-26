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Орлеанский Константин Виссарионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Орлеанский Константин Виссарионович
Фамилия
Орлеанский
Имя
Константин
Отчество
Виссарионович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Воскресенской ц., 41 года,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Ермолино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 89.

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